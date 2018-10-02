批高嘉瑜轉化「花名冊」 周玉蔻怒批：就是要柯P的選票

民進黨台北市議員高嘉瑜上月28日上政論節目談到柯文哲「花名冊」風波時，認為若沒有一刀斃命的證據，對黨是種傷害。（資料照）

2018-10-02 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨北市議員高嘉瑜日前在政論節目認為，指控台北市長柯文哲「花名冊」事件若沒有一刀斃命的證據，對民進黨是種傷害，當天同台來賓周玉蔻聽聞則怒嗆，高想把事情轉移到民進黨台北市長參選人姚文智身上，是居心叵測，「你像不像民進黨人啊？」周玉蔻昨（1日）上節目再批高嘉瑜，把此事轉化成對姚文智的傷害，真是很聰明的做法，這目的就是要柯文哲的選票嘛。

周玉蔻1日在「新台灣加油」節目中表示，自己並非民進黨人士，但她很清楚什麼叫政黨政治，也明白做為一個政黨參選人在政論節目上說的話「要忠於她的政黨、理念、身分」，最重要的是要基於事實才能說。

她不滿說的說，高嘉瑜把媒體人楊憲宏及前副總統呂秀蓮對柯文哲的質疑，卻轉化成「花名冊」事件恐怕會傷害到姚文智，這做法實在太聰明了，而這手段不就剛好是柯陣營的主軸嗎？

周玉蔻提到，在作家吳祥輝刊登《屠殺》著作的廣告到質疑柯文哲開始，民進黨黨內就有人是柯的內線、暗樁，兩方裡外呼應向新聞界用匿名的方式說，「質疑器官移植對民進黨不利」，而民進黨這些投機、沒品的北市議員參選人卻在那跟著質疑來質疑去，目的不就是要柯文哲的選票和柯粉的支持嗎？