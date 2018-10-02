「死人連署」事件延燒 綠委批盧秀燕：作弊被抓還不承認

民進黨立委今召開記者會要求盧秀燕對造假連署書一事應出面道歉。（記者彭琬馨攝）

2018-10-02 12:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕發起「反空汙」公投，遭中選會查對後發現，有1萬多份連署書為「死人連署」，盧秀燕則指中選會應讓連署人有機會申復。民進黨立委黃國書今與黨籍立委召開記者會痛批，這次空汙連署發現大量偽造文書，如同作弊被老師抓到，卻不承認也不諉過，「還指監考老師是西廠」，抨擊國民黨「到底是誰在說謊？」黃國書並反問盧秀燕，「請問往生者要怎麼申復」？

民進黨立委黃國書、鄭運鵬與周春米今上午召開「國民黨公投連署造假，明知49萬份、明知死人連署、盧秀燕道歉」記者會。黃國書在記者會中出示國民黨當初召開記者會的照片，直指國民黨送件中選會時，自稱連署書有49萬份，後來盧秀燕卻說送進中選會的連署書只有48萬份，質疑「到底是誰在說謊？」

民進黨立委周春米並拿出中選會收下國民黨連署書時開立的收據，強調收據上清楚寫明，連署書是「以戶政機關查證為主」，國民黨為了圓自己的謊，卻弄了一個不實說明、將收據造假，痛批國民黨「把中選會的收據拿出來給社會檢視」。

民進黨立委鄭運鵬並說，盧秀燕用死人造假連署書，怎麼跟這些往生者交代，呼籲盧秀燕應盡快出面道歉。