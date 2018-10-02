「侯小宜」互動遭蘇貞昌批「失格」 侯辦嗆：老縣長沒氣度

國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部推出「侯小宜」互動科技，遭民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑模仿、抄襲，並批評「失格」。侯友宜競選總部發言人賴冠群質疑，難道這就是老縣長對待台灣本土年輕人的氣度？侯友宜競選辦公室提供）

2018-10-02 11:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部推出互動科技「侯小宜」，遭民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑模仿、抄襲，並批評「失格」。侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，對於台灣新創團隊辛苦的智慧結晶，蘇貞昌用「中國土豪」、「山寨版」歧視性的言語比喻，難道這就是老縣長對待台灣本土年輕人的氣度？

賴冠群說，競選總部內的漫畫風格及電玩區的漫畫肖像，全都是本土知名年輕人的心血結晶，電玩區的圖像也獲得畫家韋宗成授權。

賴冠群強調，侯友宜競選團隊尊重台灣的文創漫畫，也尊重智慧財產權，且「侯小宜」是以精靈寶可夢為設計概念，與「蘇小妹」截然不同，老縣長牛頭不對馬嘴的比喻，讓自己成為「只有選舉、沒有是非」、「不是綠營、都是敵人」的最低流品。

賴冠群指出，侯友宜競選總部突破窠臼，用漫畫風打造「市民總部」，讓所有市民眼睛為之一亮，再度成為話題，這是尊重年輕人、推廣台灣文創的實際行動；反觀老縣長公開用醜化侯友宜肖相的方式製作嘲諷文宣，還大喇喇在辦公室展示、沾沾自喜，誰有品、誰失格？市民可以一眼看穿。