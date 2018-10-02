文宣整批被偷走 高市議員陳信瑜：該文宣已絕版 小偷很識貨…

陳信瑜笑說失竊文宣已經絕版，所剩不多、很歡迎幫忙發送（記者王榮祥攝）

2018-10-02 10:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕連文宣也要ㄎ一ㄤ﹗民進黨高市議員陳信瑜放置在選區里長辦公室的整批文宣，上個月28日晚遭竊，陳信瑜今在高市議長康裕成陪同下公布影片，認為小偷「很識貨」，並透露該文宣已經絕版、所剩不多，歡迎任何人幫忙發送。

高市警方表示，議員已經報案，轄區也調閱錄影帶，有信心找到帶走文宣的人。

欲爭取連任的民進黨高市前鎮、小港區議員陳信瑜，今天由高市議長康裕成陪同，說明文宣失竊過程，同時公布當天失竊畫面。

影帶顯示，帶白色安全帽、紅色條紋衣、藍色運動褲的男子，28日晚8點多，騎機車停在小港區松金里辦公室前，獨自走進辦公室，先移開兩袋面紙文宣，再抱走陳信瑜「對小港的承諾」文宣近千份，前後不過30幾秒。

陳信瑜說，從影帶看來，整個過程蠻ㄎ一ㄤ的，她往好處想，可能是粉絲想要幫她發送，否則不會移走更實用的面紙，只拿她的文宣。

康裕成分析三個可能，粉絲很喜歡這批文宣想幫忙發送、惡意偷竊、想要收藏，她與陳信瑜都期待是粉絲想幫忙。

陳信瑜指出，這文宣已經絕版，所剩不多，歡迎有興趣的人來幫忙﹔她也向帶走文宣者喊話，只要用意是好的，絕對不會追究。