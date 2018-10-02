直布羅陀公司取得潛艦國造合約 媒體爆尹清楓案陰影

「潛艦國造」茲事體大，也引來各種風聲。（資料照）

2018-10-02 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕「潛艦國造」茲事體大，也引來各種風聲，有媒體報導，設立於直布羅陀的Gavron Limited公司，竟獲得近10億元的台船潛艦技術顧問合約。而背後牽扯上尹清楓案的重要關係人郭璽，更讓外界霧裡看花。

《新新聞》報導，海軍「戰鬥系統工廠」一名女員工柴美娟去年離職，並成為「新華荷國際股份有限公司」的董事長，主要業務是直布羅陀Gavron Limited公司（以下簡稱GL）的代理商。GL從事飲料、菸草等零售食品，並曾面臨倒閉，復活後「提供潛艦技術顧問」，令人意外的是，GL獲得台船潛艦國造「技術顧問合約」。

報導指出，回頭看柴美娟任職董事長的「新華荷國際股份有限公司」，該公司最大股東林黎真也是另外四家公司的董事，另外四家公司中，有一家的董事長為郭璽，報導認為，郭璽與新華荷等相關公司的關係相當密切。

至於郭璽是誰，他與過世的尹清楓同為武獲室同事，後來調任國防部參謀，是尹清楓案的重要關係人。報導說有軍方官員稱，尹清楓案中所指向郭璽的線索全斷光，郭以中校階級提前退伍。

本報報導，對於GL公司取得合約，海軍參謀長李宗孝表示，潛艦國造案比較特殊，而GL公司有依照政府採購法招標，符合規定，「簡單地講，只有它有輸出許可」，剩下的細節不宜公開說明。