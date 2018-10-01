駁連署書查對不公 中選會：不實指控會提告

中選會主委陳英鈐應邀到立法院內政委員會列席報告並備詢，還為了公投案連署風波被國民黨立委抗議。（記者黃耀徵攝）

2018-10-01 20:36

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委、台中市長候選人盧秀燕提出的「反空污」公投出現大量死人連署的情事，國民黨反控中選會不公正，並質疑查對的連署書比繳交時多；中選會今反駁，強調收據註明連署書張數以戶政機關實際查對張數為準，對於外界不實指控，會依法提告。

中選會今晚發出新聞稿表示，有關盧秀燕領銜提出「你是否同意以『平均每年至少降低1%』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」全國性公民投票案，提案人之領銜人在107年8月27日稱向中選會提出連署人名冊，聲稱連署人數計有49萬6444人，但實則其直轄市、縣市及鄉鎮市區之分類造冊並不完整，經中選會概略點收後，當場開立收據予提案人之領銜人，收據並明確註明：連署人名冊張數以戶政機關實際查對張數為準。

中選會表示，該案經點收後即當場經中華郵政寄交戶政機關依法進入查對程序，實際查對後，連署人數為49萬7193人，經刪除不符規定人數為18萬2848人。又本公投案查對結果將於10月2日提交該會委員會議審議。

中選會嚴正強調，對於每一件公投案皆依法處理，且均採一致、法定標準及流程，絕無外界指稱的不實指控，故特予澄清；外界若有不實指控，中選會也會依法提告。