綠營籲高思博家族勿強徵「高家稅」 高思博生氣了！

高思博（見圖）辦公室表示，天然瓦斯價格的制定，是由中油按月浮動調整，不是任何人可以隨意調整。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-10-01 17:34

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨台南市長參選人高思博日前批評油價調漲一事，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今天呼籲高思博勸告其家族，停漲台南天然氣及瓦斯價格，不要假價格調漲的名義，向台南市民徵收「高家稅」，別讓市民每次看到高思博的廣告，就想起高家的天然氣又漲價。

高思博辦公室表示，天然瓦斯價格的制定，是由中油按月浮動調整，台南地區的瓦斯公司，再依中油調幅，以及各自經營成本算出零售價格，匯報台南市經發局核定而來的，屬於公用事業，就像電價、水費一樣，不是任何人可以隨意調整。

蔡麗青說，造成台南市民的民生痛苦，是天然氣資源的壟斷。高思博的父親高育仁，就是大台南區天然氣股份有限公司的董事長，天然瓦斯公司向來是肥貓大本營，能當天然瓦斯公司董總座，尤其是高育仁這種少數持股卻出任董事長，每年領取百萬薪資的人，若不是軍方背景，就要有家族實力，而且家族一定與國民黨淵源深厚。

她說，壟斷就能以各種名義調漲天然氣瓦斯價格，成形另類的「高家稅」。10月天然氣、瓦斯雙漲，20公斤家用桶裝瓦斯每桶估漲30元，小吃攤月用15桶將需多支出450元。

蔡麗青說，高思博家族接收國民黨的經營，長期壟斷台南天然氣及瓦斯的供應，若照高思博的講法，應立即以身作則勸告其家族停漲，甚至調降天然氣及瓦斯的價格，而不是以加害者的角色，說一套做一套，更別讓市民一看到你高思博的廣告，就想到天然氣又要漲價的恐慌中。

高思博陣營說，綠營竟然可以栽贓說「台南鄉親的瓦斯費用，高家決定」，這不是在誣衊台南鄉親的智商嗎？更何況，高思博當選市長後，也絕不可能像前市長賴清德一樣，目無法紀、藐視議會，不接受鄉親的市政監督，難道黃偉哲選上市長後，也是要學賴清德傲慢執政、繼續殘害鄉民？

高陣營說，造成台南市民生痛苦的不是天然氣價格被壟斷，因為天然氣價格誰都無法壟斷，政府才是製訂價格者。所以造成台南市民生痛苦的，就是執政黨民進黨，就是蔡英文總統、賴清德院長。