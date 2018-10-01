拒冠名「中國台灣」瓏山林中和台北飯店更名 營收捐公益

瓏山林中和台北飯店總經理朱少菡（中）表示，更名後將把10月的飯店營業收入估計1600萬給予指定11家公益團體。（記者邱書昱攝）

2018-10-01 16:37

〔記者邱書昱／新北報導〕瓏山林中和台北飯店今天舉辦「為家園揚帆，讓愛心續航」公益活動及更名記者會，邀請台中市惠明盲童育幼院合唱團表演，總經理朱少菡表示，更名後將把10月的飯店營業收入估計1600萬給予指定11家公益團體，以行動貫徹已故創辦人林榮三回饋社會的精神。

位於新北市中和區的福朋喜來登酒店，日前在萬豪國際集團的SPG.com會員訂房網站遭強迫標註為「中國台灣」，業者宣示維護台灣主權的立場，正在和萬豪集團解約中，並從9月23日起先更名為「瓏山林台北中和飯店」，傳承企業體創辦人「關懷這片土地」理念，10月營業額將捐做公益。

今天活動以惠明盲童育幼院合唱團的悠揚歌聲及樂器演奏作為開場。朱少菡在致詞時說，紀念先人的最好辦法就是行善公益，自己也回憶起在大學時前往蘭嶼偏鄉服務，台灣這塊土地仍有許多需要受到關注的地方。

朱少菡說，飯店除提供旅宿、餐飲，也積極投身公益，10多年下來捐出1億6000萬元，接近30多個單位受惠，未來也會持續推動活動，關懷在地、替在這片土地上默默付出的人們增添力量。

瓏山林中和台北飯店估計10月份營收約1600萬元，平均給予11家公益團體約145萬元，進而協助兒童、年長者、婦女、視障者、原住民等弱勢族群，包含公益平台文化基金會、台東孩子的書屋、台中市惠明盲童育幼院、台灣展翅協會、伊甸社會福利基金會、台南市心德慈化教養院、花蓮希望工場、花蓮安德啟智中心、南投愚人之友社會福利慈善事業基金會、門諾社福基金會與天主教靈醫會羅東聖母醫院。

另一方面，朱少菡指出，飯店更名後住宿多少會受到影響，大約10％至15％，不過餐飲的部分仍持平，網路上也有不少民眾相挺，給予飯店很大的鼓勵。