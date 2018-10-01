傅崐萁服刑7天首度獲准特見 王金平入獄探視

前花蓮縣長傅崐萁9月25日因合機炒股案遭判刑入獄，服刑7天後，今由獄方首度獲准「特別事由接見」，前立法院長王金平、立委妻徐榛蔚於下午1時34分步入花蓮監獄探視，接見時間約30分鐘，約下午2時50分離開。（記者王峻祺攝）

2018-10-01 15:31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁9月25日因合機炒股案遭判刑入獄，服刑7天後，今由獄方首度獲准「特別事由接見」，前立法院長王金平、立委妻徐榛蔚於下午1時34分步入花蓮監獄探視，接見時間30分鐘，約下午2時50分離開。王金平低調探監舉動，也被外界揣測解讀為「應與傅共商縣長選戰大計，因徐榛蔚有不能輸的壓力！」

面對下月選戰來勢洶洶，王金平今早到國民黨花蓮縣黨部與花蓮市、吉安鄉國民黨提名參選人進行座談，並在縣長參選人徐榛蔚陪同下，前往慈惠堂參拜，祈求花蓮國泰民安，有意拉抬徐榛蔚聲勢；下午還特意到花蓮監獄探視傅崐萁，離開前雖不接受訪問，但仍向車窗外揮手致意，徐榛蔚則低頭面無表情。

由於傅崐萁入獄後，徐榛蔚頓失最重要的操盤手，選戰陷入艱困之際，一貫「冷處理」對手砲火，拜票行程也一再低調，似乎「以靜制動」另有盤算，王金平此次探監，有資深政壇大老分析，藍營恐會請託傅崐萁昔日恩師王金平協助地方操盤，利用人脈與影響力替徐榛蔚加持，守住花蓮藍天。

法務部矯正署明確規範，受刑人入監後，須經一個月考核才能懇親，一般受刑人與家屬是透過玻璃、電話通話，但因傅的妻子具有立委身分，可申請面對面「特見」。

獄方表示，有關特別事由接見，必須符合「收容人或家屬家中發生事故或有其他特殊情事」、「申請人身心障礙、罹病或行動不便時」、「收容人因語言溝通問題，有翻譯必要時」、「矯正機關因管教需要，須請申請人協助時」、及「其他經矯正機關首長認為有助於穩定收容人身心適應」等5大事由，監所首長才可核准，且須勾選准許事由以示負責。

獄方指出，今早收到矯正署傳真來函，申請辦理特別事由接見，典獄長以「其他經矯正機關首長認為有助於穩定收容人身心適應」為由核准，認為昔日同事與妻子接見，基於同事情誼，在教化上應會有所幫助；談話內容全程都會進行筆錄。