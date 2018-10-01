陳英鈐立院報告 國民黨鬧場佔領主席台

立法院內政委員1日會邀請中選會主委陳英鈐（右）列席報告並備詢，國民黨立委一早就到場抗議。（記者黃耀徵攝）

2018-10-01 09:38

〔記者林良昇／台北報導〕中選會主委陳英鈐今至立法院內政委員會進行中選會業務報告，遭遇大批國民黨立委鬧場，高呼「中選會是西廠」等口號，並群體包圍陳英鈐，試圖阻止其上台，數度干擾議事進行，並在台前舉起「中選會不中立」等標語，召委管碧玲在開會僅12分鐘一度宣布休息，經協調後會議才繼續。

國民黨推動的「反空污」公投出現大量抄寫、死人連署的情況，引發國民黨不滿，內政委員會今早會議開始前，國民黨聚集10餘位立委佔領主席台前，拿出「誰在怕公投？」、「中選會不中立不獨立」等口標語，並高喊口號，民進黨立委洪宗熠則以「死人也在連署」反諷。

立院國民黨團書記長曾銘宗質疑，「反空污」公投國民黨送出48萬餘份連署書，查核結果有49萬餘份連署書，是誰丟進去的？誰在亂搞公投？

曾銘宗還說，在國民黨送出連署書後，中選會更改查對規則，筆跡相似的要認定為大量抄寫、偽造，有關7萬7千張大量偽造，有大量來自高雄、台中、台南，各地方政府配合中選會操作，變成民進黨的「助選會」，陳英鈐應該下台，也將提告。

會議開始後，國民黨立委隨即包圍，試圖阻止陳英鈐到位置上，並高呼「政治打手」等口號，陳英鈐好不容易才到位置上，國民黨立委仍持續鬧場，讓管碧玲一度宣布休息，和國民黨立委協調後會議才繼續。

立院民進黨團幹事長李俊俋隨後則發言強調，國民黨應該說明為什麼會有那麼多造假甚至死人連署的情況，不能自己「作弊」還怪中選會，根本是「見笑轉生氣！」

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立法院內政委員1日會邀請中選會主委陳英鈐（右2）列席報告並備詢，國民黨立委一早就到場抗議，民進黨立委護送陳英鈐入場，雙方一陣推擠。（記者黃耀徵攝）

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