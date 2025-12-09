王毅稱台灣地位已被開羅宣言「七重鎖定」 我外交部：鎖定7千次也不會成真

中國外交部稱台灣地位已被《開羅宣言》等「七重鎖定」。對此，我國外交部發言人蕭光偉反嗆，中方「即便鎖定7百次、7千次也不會成真」。（記者黃靖媗攝）

中國外交部今（9）日發布新聞稿稱，中國外長王毅8日與德國外長瓦德福（Johann Wadephul）會面時，談及台灣地位已被《開羅宣言》等「七重鎖定」。對此，我國外交部發言人蕭光偉反嗆，中方「即便鎖定7百次、7千次也不會成真」。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說對自己有利的地方，其他不符中方立場的則一概否認，「必須要說若是這樣的鎖定，即便鎖定7百次、7千次也不會成真」。

蕭光偉表示，外交部嚴正重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》，取代了《開羅宣言》、《波茨坦公告》等政治文件，《舊金山和約》未將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法也已獲國際主要民主國家肯認。

蕭光偉指出，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化、民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立了行政與立法部門都是由台灣人民，透過民主程序選出中華民國政府，並對台灣實施有效統治，是對外代表台灣唯一的合法政府；另外，中華民國台灣歷經2000年、2008年、2016年3次政黨輪替，持續鞏固台灣民主制度與主體意識，也充分展現台灣人民致力守護自由與民主體制的堅定意志。

蕭光偉強調，聯大第2758號決議也同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或是中共有權對外代表台灣，基於以上史實可清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，也只有台灣的民選政府才能在國際社會、多邊場域代表台灣及2300萬人民，中國無權置喙與干預。

蕭光偉指出，德國外長瓦德福今年已數次引用《聯合國憲章》，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，及一再重申台海和平穩定重要性，相關論述也都彰顯德國對國際法以及以規則為基礎的國際秩序的重視，中方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利台海與整體區域的安全繁榮。

蕭光偉強調，我國將持續與包括德國在內所有理念相近國家合作，共同維護與規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區與世界的和平穩定與繁榮。

