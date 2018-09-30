她成立競選總部 顏正國站台寫「碧勝」

2018-09-30 21:55

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中大里、霧峰區市議員參選人林碧秀今天成立競選總部，超過1500位支持者將會場擠爆，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不斷，寫得一手好書法的影星顏正國，特別到場揮毫寫下「碧勝」，預祝林碧秀順利連任、必勝，林碧秀細數爭取機車考照場、自行車道等政績，強調當選一定「看得到，找得到」。

國民黨爭取市議員連任的林碧秀，今天成立競選總部，現場擠進超過1500名支持者，場面不輸市長級參選人，展現強大的人氣和動員力，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳，包括國民黨市長參選人盧秀燕、立委許淑華、蔣萬安，前立委楊瓊櫻、前議長林敏霖和多位里長都到場站台力挺。

前立委楊瓊櫻稱讚，林碧秀一天工作18個小時，全心全力服務民眾，拜託大家繼續支持，強調她當選一定「看得到，找得到」。

寫得一手好書法還開班授課的影星顏正國今天也特別到場站台，還現場揮毫寫下「碧勝」，預祝林碧秀順利連任、必勝。

林碧秀感謝這麼多的鄉親到場支持，細數當選後爭取仁化公墓公園化後設置機車考照場、籃球場，還有塗城里草湖溪畔設置自行車道，以及爭取永隆國小人行道設置景觀燈，還協助將元宵燈會後拆除的花燈，拿到瑞城公園和大里環保公園再利用，並爭取在霧峰丁台社區設置小花海，全力提升大里、霧峰民眾生活便利，拜託讓她有機會繼續服務大家。