蔡英文私訪新社 農友促杜絕中國走私香菇

總統蔡英文今天上午私下到新社區與業者聊天，了解地方產業有什麼需要政府幫忙的。（資料照）

2018-09-30 12:52

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天上午私下到台中市新社區行政院中部辦公室執行長方昇的別墅，與台灣省香菇研究發展協會理事長陳宗明及地方農友及業者等座談，了解地方產業困境及需要政府如何協助；農友表示，中國香菇走私嚴重，並假冒越南香菇進口到台灣，要求政府設法杜絕，另花海因時間僅2週，加上花毯節移到后里，影響新社觀光，希望政府協助改善。

台灣省香菇研究發展協會理事長陳宗明表示，蔡英文總統今天是私下到新社區與業者聊天，了解地方產業有什麼需要政府幫忙的。

陳宗明向蔡英文總統反映指出，中國香菇走私來台嚴重，影響台灣香菇業者權益，尤其，有高雄的大盤商，10多年來都以中國香菇假冒越南種植的進口到台灣，台中市南屯、豐原等市場，還有南投及桃園等地市場都可見中國香菇充斥，要求政府查察，以杜絕中國香菇走私來台，保障本土業者。

另有當地餐廳或民宿等業者向蔡總統反映，新社花海原本為新社區帶來龐大遊客，自從市府將花毯節移到后里區，目前新社花海每年只維持2週的時間，遊客大不如前，業者生意難做，希望政府協助。據了解，蔡英文總統獲知後，當場指示方昇茂研議，以協助農友及地方業者。

據與會者指出，今天連同新社區長，現場約有15名農友及地方業者出席，總統主要了解地方產業等困境，無關選舉，雙方座談閒聊約1小時，只是蔡總統在離去前，打趣地表示，「方昇茂有提醒我，要大家支持市長林佳龍」。