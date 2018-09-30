不合格比例嚇人！反空污公投連署7.7萬造假

2018-09-30 07:22

中選會將依法告發偽造文書 10月2日決定是否成案

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會查對國民黨「反空污公投」提案連署的結果出爐，不符規定遭剔除的連署有18萬2848人，其中「有偽造情事」高達7萬7千多人，離譜的「死人連署」更有1萬1849人。中選會將依法告發偽造文書，並於10月2日開會決定是否成案。

官員表示，「不合格比例高得嚇人，近四成連署書被剔除！」國民黨立委盧秀燕領銜所提出「反空污」全國性公民投票案，各地戶所9月27日截止查對，結果國民黨第二階段送交的49萬多份連署書，符合規定為31萬4345人，不符規定18萬2848人。

在不符規定情事中，最為嚴重的是涉犯「刑法」偽造文書罪部分。經戶政事務所查對比較，明顯可見出現一人筆跡、大量抄寫的「有偽造情事」有7萬7194人；連署人早於公投連署前死亡的「死人連署」則有1萬1849人，兩項合計共8萬9043人。

18萬不合格 1.1萬死人連署

經統計，「死人連署」共1萬1849人，「死人連署率」破2％，其中台北市有2591人，「死人連署率」4.74％，為全國各縣市之最。

「有偽造情事」方面，官員指出，高雄市的7萬1千多份連署，「有偽造情事」就高達3萬5892人，偽造率將近五成，其次為台北市1萬6319人、台南市8672人。

反空污成案否 中選會10/2拍板

依「公民投票法」規定，全國性公投第二階段連署門檻為28萬1745人。中選會將於10月2日委員會議決定「反空污」公投是否成案，以及能否「公投綁大選」。

國民黨為衝份數，「反空污」連署出現「重複簽署」有1萬8451人、「連署人姓名錯誤」1萬3409人、「身分證字號有錯或不明」1萬2205人、「戶籍地址有錯」3萬4299人。

官員分析，公投連署居然有將近6萬人，連自己名字、戶籍地址、身分證字號都寫錯，會有這麼離譜情況發生，唯一合理解釋就是他人抄寫或偽造他人資料，才會有這麼高比例不符合規定。