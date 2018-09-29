任內還債540億遭批 柯文哲：要是看不順眼你也可以去還啊

2018-09-29 11:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市松山、信義區議員親民黨參選人洪士奇今上午成立競選總部，台北市長柯文哲到場支持，隨後一同前往奉天宮參拜祈福，柯在致詞中又提到北市府任內還債一事，並說：「不同的政黨會有各種批評，其實有很簡單一句話，你要是看不順眼你也可以去還錢啊！其實就是對的事情做，不對的事情不要做，認真做事就對了，還有一點就是『選正常的人出來做事』。」

柯文哲今上午9時到洪士奇競選總部，立委李鴻鈞、議員黃珊珊、陳政忠、林國成、李慶元都到場力挺，並一同前往附近的奉天宮祭拜，在祭拜完畢後，柯文哲在廟前致詞，替洪士奇拉票。

柯文哲一開始先說，在任內還債520億元，其實財政局有和他說，下個月再還20億，等於可還540億，但不同的政黨仍會有各種批評，其實有很簡單一句話，「你要是看不順眼你也可以去還錢啊！」

柯文哲表示，政治有三原則就是「對的事情做，不對的事情不要做，認真做事就對了」，但有更簡單的一句話，「找個正常的人做事就可以了」。

柯說，洪士奇是個有理想的人，曾去當新竹衛生局長，但薪水卻沒有醫生的一半，這需要有相當程度的理想，而洪已選第4遍，每次都差一點就選上，再催一下票就上了，一個人能為了夢想選5次，差不多和國父一樣偉大了。

至於為何會挺洪士奇？柯文哲指出，他認為議會有醫生議員會很好，能幫助醫療，尤其台灣邁向老年化社會，更需要有醫生背景的議員，才能因應人口老化，他認為洪士奇就是台北需要的人。

洪士奇受訪說，有柯的加持、評估選情後才會再出來選，對這次選舉非常有信心。媒體詢問和柯一起到奉天宮沿途拜票的氣勢如何？洪則問：「你認為呢」接下來才說覺得氣勢很好。

洪士奇是第一位表態挺柯、更是最早掛出與柯看板的人，也早早簽署柯認同卡；而柯辦統計，全台簽署認同卡的人已達40餘位，明天將辦理聯合造勢活動。

不過，柯文哲到場卻不見親民黨主席宋楚瑜，洪士奇說，宋今上午在桃園也有別的行程，中午會到現場一起吃水餃。