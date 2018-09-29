藍營評估有望6都搶4都 10/14台中萬人大造勢

2018-09-29 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕佔全國人口數比例近7成的「六都」，為今年九合一選舉的「重中之重」，根據藍營內部近日評估，樂觀看待「6搶4」，除既有執政地盤新北市已如囊中物，台北市、台中市只差臨門一腳，高雄市可望在10月中旬出現黃金交叉，而為了衝高「六都」選情，凸顯「決戰中台灣」，藍營10月14日要在台中市舉辦萬人造勢大會，「六都」市長參選人當天將合體造勢。

據黨內人士透露，這場由國民黨副秘書長鄭麗文負責規劃的造勢晚會，是國民黨2016敗選以來的最大場，當天將在中部地區動員至少萬人以上，為了把選戰熱度散播到其他直轄市、縣市，將安排電視台全程實況轉播。

據了解，當天除了安排「六都」市長參選人齊聚台中市同場造勢，一些黨內王天大咖級人物也都提出邀約，當天上午會先成立台中市長參選人盧秀燕競選總部，主要訴求就是「從台中出發」，贏得2018，全力營造決戰中台灣的氛圍。

在台中萬人造勢前，國民黨10月10日將與「我愛國旗委員會」、「松濤社」等團體合作，在台北國父紀念館舉辦「萬人唱國歌、萬人祭國父」，再加上10月25日台灣光復節要辦一項全國同步活動，由該黨全國22個直轄市、縣市黨部以及直轄市、縣市長參選人共同參與，藉此凸顯國民黨對台灣的貢獻，而在台中場後，投票日前國民黨還會視各地選情發展舉辦類似的大型造勢活動。

對藍營而言，目前唯一執政的新北市選情，可用「十拿九穩」形容，只要保持目前領先地位、不犯錯，有如囊中之物，至於台中市、台北市則只差臨門一腳。

至於高雄市部分，黨內人士透露，國民黨參選人韓國瑜陣營很有信心10月中旬以後，民調就會出現黃金交叉，黨中央將透過組織系統動員，協助韓國瑜補強較弱的60歲以上選民區塊，深入舊高雄縣地區觸動神經末梢，並採取廟口開講的方式穿透基層，訴求民進黨在高雄市執政20年，如今已該換黨換人做看看。