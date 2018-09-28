學生變助選員 教師節送鄭朝方驚喜老照片

2018-09-28 15:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾受到鄭朝方指導音樂的學生陳一霖，加入新竹縣長競選團隊謝師恩，教師節這天，還特地翻出師生合影的老照片，讓鄭大感驚喜；鄭朝方允諾，未來將全面盤點學校人力、資源、設施等，確保每一位教師都有最好的教學資源。

音樂家出身的鄭朝方，曾指導過不少學生，其中82年次的陳一霖，在鄭朝方獲民進黨徵召參選新竹縣長之際，毅然辭掉原有的工作，自動請纓加入鄭朝方競選團隊，他表示，「以前受到朝方老師很多照顧，現在也要幫助他，改變我們的新竹縣。」今天是教師節，陳一霖特地翻出老照片送給鄭朝方，也祝福恩師順利當選。辦公室同仁驚呼：「15年來都沒變，完全是凍齡代表！」

鄭朝方表示，過去擔任音樂老師時，和孩子們的相處過程中，讓他學習到許多對於教育的省思。他認為，提升學生的教育環境、教師的教學品質，將有助於師生之間教學相長的情誼。「教育的本質應該是陪伴孩子們成長，而非應付考試。」

鄭朝方說，在就讀大同國小、竹東國小、竹東國中時期，老師都教他生命教育的重要性，讓他更懂得去關懷新竹縣這片土地；在新竹中學受到校園內的民主思潮，加上老師們的民主自由價值薰陶，也讓他堅定內心，要用自己的方式，投入社會工作。

他回憶求學時期，老師都會和同學一起用午餐，透過短暫的午休時間，深化師生情誼。日前和縣內國中、小校長座談時，他也提出免費營養午餐政見，不只照顧師生健康，更從食農教育、在地生活教育等各層面，讓老師在生活周遭都有教材來發揮所長。此外，未來將全面盤點學校人力、資源、設施等，努力提升教學資源來當老師的靠山。