宜蘭縣政府局處首長異動 民政處長、文化局長離職

2018-09-27 14:35

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府又傳局處首長異動，民政處長黃玲娜將轉任行政院勞動部專門委員、文化局長李志勇因個人生涯規劃請辭獲准。民政處長由副處長游宏隆升任、文化局長由參議宋隆全接任，預訂10月1日佈達生效。

54歲游宏隆最早在縣府社會科擔任科員，承辦勞工與社會福利工作；後來到秘書處擔任庶務股長、計畫處專員等職務；計畫處專員時奉派到南澳鄉代理了兩年鄉長。代理任滿，曾任羅東、蘇澳與冬山等戶政事務所主任；民國100年調回縣府當秘書、接民政處副處長，資歷相當完整。

52歲宋隆全，曾任宜蘭縣政府科員、宜蘭縣立文化中心組長、課長、秘書，宜蘭縣政府文化局課長、國立台灣傳統藝術總處籌備處科長、宜縣文化局副局長，副局長任內曾於98年、101年、105年三度代理局長，但與文化局長「寶座」均擦身而過，後來曾擔任秘書處長。

黃玲娜7月才從縣府勞工處長轉任民政處長，而今要到中央服務；她說，在縣府的工作與任務都已告一段落，她是勞工運動出身，一直很關心勞工權益，到勞動部能擴大對勞工朋友的服務。李志勇也說，階段性任務完成，先讓自己沈澱一下，先休息一陣子，至於未來再作思考。

至於游宏隆與宋隆全則顯得低調，人事還未佈達，兩人都不願多談。