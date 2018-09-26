侯友宜秀客語搶票 蘇貞昌譏：選舉才學1、2句太投機

2018-09-26 13:26

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今在新莊發表客家政策，民進黨對手蘇貞昌也在新莊參加老人共餐活動，對於侯友宜客家話講得不大標準，蘇貞昌說，若能講客語，對族群溝通非常好，但如果平常都不講，到選舉才來學一句、兩句，這就太投機；且事實上新北市府客家預算年年減少，批侯說一套、做一套。

蘇貞昌日前就已先一步推出客家政策，他表示客家鄉親在新北市在全國第二大，第二多，然而新北市升格，客家預算反而年年減少，對舉辦客家活動也未重視，因此他投入參選新北市長後，很快以他過去在屏東對客家族群的尊重，跟在北縣時期興建客家文化園區、辦理客家義民節的經驗，提出符合客家鄉親需要的具體政策，如果他有當選，一定增加客家預算，補助客家社團，辦理客家活動，讓客家鄉親感覺到真正受到重視。

對於侯友宜早上秀客家話，但有媒體說侯似乎講得不標準，蘇貞昌說，能夠講客語對一個族群的溝通非常好，但如果平常都不講，到選舉才來學一句兩句，這就太投機了。

蘇還說，剛開始學講得不標準是一定的，但最重要的不是會不會講、標準不標準，而是他（指侯）已經當了將近八年的新北市副市長，如果有心，為什麼到這個時候才學這麼三句？為什麼到選舉了才來學？所以這是有沒有真心誠意，態度的問題，大家可以從這件事情，再一次檢驗一個候選人的真心和態度。

至於侯友宜說只要共同為客家人打拚，就是客家人，蘇貞昌則質疑，共同打拚是應該的，可是如果事實上，客家相關預算一年一年減少，一句客家話也不學也不講，然後又說重視客家母語，要傳承客家精神，「那這不是說一套做一套，很明顯自己打臉自己嗎？」