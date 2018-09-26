反駁沒製造假新聞 國台辦還在硬坳到關西機場接旅客

2018-09-26 11:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨政府指責中國製造假新聞、假消息，中國國台辦發言人安峰山今天在例行新聞發佈會上稱，「民進黨當局的這些言論和做法，才是在製造和傳播『假新聞』。」

安峰山表示，每逢選舉，民進黨及其當局為了掩飾他們執政不力，轉移民眾的批評，總會想方設法來造謠抹黑大陸，通過操弄對大陸的敵意和對立，破壞兩岸關係，撈取他們選舉的利益。「這是他們慣用的政治操弄手法，也充分暴露了他們的政治本性。」

安峰山說，上次發佈會的時候有記者問到日本風災期間解救關西機場受困旅客的事情，當時他只用了「清者自清，濁者自濁」作了簡單的評論。「實際上當時民進黨當局、島內的某些政治人物和特定媒體，為了掩飾未能及時救治受困台灣同胞的窘境，故意歪曲事實，轉移焦點」。

安峰山稱，有的在網上貼照片說，機場的連接橋斷了，外面的車根本進不去，後來證明照片是刻意剪裁，掩飾實際上通行的事實；有的說機場方面不允許外邊的車進，所以大陸派車接人是假消息，但他們卻不提中國駐大阪總領事館通過和關西機場方面協商，協調機場方面，專門派了六批巴士，把中國旅客從機場給接到外面的集結地，然後再派接駁巴士把旅客運到大阪市區。

安峰山說，他們這樣做實際上目的就是為了去掩蓋一個基本的事實，那就是：有1044名中國旅客在我們駐大阪總領事館幫助下迅速、安全、順利地轉移了，其中包括32名台灣同胞。「到底誰在默默地為台灣同胞做好事，誰卻在壞台灣同胞的好事，台灣同胞的心中自有一桿秤」。