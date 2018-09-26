「五星寺」亂台2年投降 資金來源曝光！

「共産五星寺」一夕成名，但很快被台灣政府盯上。（記者顏宏駿攝）

2018-09-26 00:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化二水「共產五星寺」即將在26日被拆除，外界一直好奇魏明仁為何淪為中共統戰的棋子，其資金來源是否來自對岸，一名國安官員說，一切都是魏明仁自願，沒有人逼他，魏最初是想做「納骨塔」，卻搞不定「違章」這塊，最後引中國勢力「自抬身價」結果「玩火自焚」。

這名國安官員長期監控「共產五星寺」，他說，「碧雲禪寺」是風水寶地，又有現成的比丘尼，以其「百年古剎」名號經營宗教事業一定鴻圖大展，早就引發各方勢力覬覦，但「違章」必須打通很多「關節」，還得搞定跟比丘尼的官司。

國安官員說，魏明仁搞不定台灣官員，引中國勢力自抬身價，最後搖身一變成為「社會共產主義思想基地」，宗教、政治不分，自己著了魔。

該名官員表示，「五星寺」初期的資金來自中國共產黨旗下的「致公黨」，幾次升旗下來只有「小貓兩三隻」，該黨清楚魏明仁在台沒實力，便不再金援，後來魏明仁轉而找「愛國同心會」，而愛國同心會的資金來源是中國統戰部，但魏明仁只能向愛國同心會領「升旗活動費」以及作為在台中國學生思想教育據點費用，諾大一間廟能從對岸獲得的利益其實不大。

官員指出，這裡是私人場所，魏也沒有暴力手段，其資金來源也都合法，難以法辦，他們以為事情就一直拖下去，萬萬沒想到，登上國際媒體版面，魏明仁自捅馬蜂窩，活該。