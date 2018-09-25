民進黨高雄市黨部也鍘違紀參選 傳是這8人…

2018-09-25 21:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市黨部今天公布12名違紀參選市議員黨員懲處結果，引起地方議論，也好奇民進黨對違紀者的態度？民進黨高雄市黨部證實，已提報8名違紀黨員、交黨中央考紀會議處，但還不清楚結果，對於8名違紀者身分，黨部低調地說不太方便透露。

根據綠營人士提供訊息，8名違紀者分別為陸錦生、張馨尹、陳清茂、蔡宜芳、鄭如君、林恭正、吳銘賜、徐佳瑩；其中，鄭如君、徐佳瑩都是以無黨籍身分違紀登記參選市議員，另6人則是先退黨，再以無黨籍登記參選市議員。