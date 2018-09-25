綠委批韓國瑜蓋賭場、消滅母語 藍委稱「斷章取義」

民進黨7位立委今開記者會，反對高雄市國民黨參選人韓國瑜的母語和賭場政策。（記者王藝菘攝）

2018-09-25 13:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對高雄市長選舉，民進黨多名立委25日上午召開記者會，批評國民黨市長候選人韓國瑜要在旗津蓋賭場、學校可以不用教母語的政策；對此，國民黨立委也隨即召開記者會反擊，認為這是民進黨斷章取義、選舉奧步。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜在其Line文宣指出「本土的母語當然要學，但是請在家裡和爸爸媽媽、爺爺奶奶學」，引發許多本土語言團體不滿；韓國瑜也曾提出爭取高雄旗津適用離島建設條例，他說，離島建設條例不免會碰觸到賭場議題，但這部分還需要看旗津居民是否同意。

多名民進黨籍的高雄區域立委今天上午於立法院召開記者會，民進黨立委李昆澤指出，從1993年開始，政府就積極保障各族群文化和語言活動，韓國瑜卻認為母語只要在家裡講就好，學校不教；此外韓國瑜還說要用「離島建設條例 」在旗津蓋賭場。

民進黨立委管碧玲指出，20年前在民進黨執政之前，國民黨將電池渣堆滿旗津，堆積如山，讓旗津衰落， 民進黨執政後，旗津風貌改變，有風車公園、旗津海岸線等，是一個以旗津文化為基底的建設，大家都看的到。

多名國民黨立委則立刻在立法院召開記者會反擊相關說法，國民黨立委許淑華說，韓國瑜從沒說旗津要設立賭場，韓的原意是說，旗津地區要設立免稅區，修正離島管理條例。身為市長，本來就應該要把各種市政可能丟出來，民進黨只擷取一小句話不斷渲染，是斷章取義。

國民黨立委王育敏說，民進黨說韓國瑜要開觀光賭場，應該把這新聞放到行政院假新聞專區，韓國瑜是想打造旗津全島免稅；此外，韓國瑜沒有說要消滅母語，他是要強化國小的英語重要性，國際競爭力就是語文能力，一個孩子時間有限，不可能中文、英文、客語、原住民語、東南亞語言，什麼都要學，必須有優先順序。英文是全國家長共識，母語有其他的管道學習，可以用獎勵方式鼓勵。

韓國瑜辦公室代表陳怡安表示，他們所提的雙語政策，是讓大家在家裡學母語，學得好的小孩、家長就有獎勵、獎賞，不是只是在課程上，隨便塞一堂課，就叫作學母語。