柯市府拍板「吳音寧條款」 未來不赴議會備詢就開罰

2018-09-25 12:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕到議會備詢，柯市府今早拍板通過修正「臺北市政府投資事業管理監督自治條例」，增列「吳音寧備詢條款」，將送議會第十九次臨時大會審議，條例若通過，未來吳音寧不到議會備詢就得挨罰。

北市財政局副局長游適銘今早受訪表示，預估本會期應該審不到，如本會期審不到，下會期會再提案。至於罰則部分，細節將由市場處訂定。

自前任總經理韓國瑜開始，就打開北市議員要求北農總經理到議會大會備詢的慣例，吳音寧上任之初也比照辦理，但上個會期她援引「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條，「市政府資本額超過50％以上之投資事業，其總經理應列席市議會備詢；董事長經市議會之邀請亦應列席備詢。市政府資本額未超過50％之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。」

而北市府在北農持股僅約22％，吳音寧因此主張，市府在公司的股權代表為董事長陳景峻，她作為總經理不需進入議會備詢。因吳音寧不進入議會備詢，引發議員抨擊，但就連議長吳碧珠下令，吳音寧仍不為所動，柯文哲甚至還請出農委會「溝通」都未果。議會會期結束後，北市府立刻下手修訂該自治條例。

北市府上午進行市政會議，會中討論被稱作吳音寧條款的《台北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條條文修正案。該案說明指出，因現行條文僅規定市政府資本額未超過50%的投資事業，其總經理或董事長如是市府股權代表，經市議會邀請應列席報告，在參照《國營事業管理法》規定後，增加「並備詢」文字。

換言之，因為市府提供場地給北農，吳音寧條款通過後，吳將必須得到議會備詢。市府表示，市政會議今通過後，將函請市議會審議。吳音寧日前受訪時表示，她一直以來遵循法規體制辦理，現在態度還是一樣，若修法後會依循規範辦理。