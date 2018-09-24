他促成川普小英通話 葉望輝盼串起美國與恆春墾丁交流

葉望輝帶著助理拜訪恆春半島。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-24 23:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕促成川普與小英總統通話，前美國愛達荷州共和黨主席、前美國副總統錢尼副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates），中秋連假期間隨台灣友人陳秋貴到恆春半島參訪，身為摩門教徒的葉望輝30多年前曾到恆春半島傳教，對當地極有感情，將串起美國與恆春交流，協助推動國際化觀光。

葉望輝這次訪台主要目的，是本周將在台北進行的台美關係演講，中秋連假陪著滿州旅美企業家陳秋貴、柯長全等友人，重回曾經傳教的恆春半島，並拜訪屏東縣政府、恆春鎮長盧玉棟及恆春鎮長參選人張榮志，葉望輝此行特別帶著年輕女助理，希望年輕一代美國從政者深入了解台灣這個國度。

對恆春半島有深厚情感的葉望輝表示，重新回到30年前傳教的老地方，發現跟當年的變化很大，旅宿及餐飲選擇五花八門；針對墾丁觀光業慘況，他認為，目前觀光業下滑與整體經濟有關，但領頭的美國經濟面已經穩定上揚，他這次造訪恆春半島，也希望返國後推薦美國遊客來訪墾丁，並推動各種產業的彼此合作。

「上天已經給恆春半島得天獨厚的美麗！」葉望輝說，恆春半島的風光值得國際遊客到訪，但普遍外國遊客都不夠清楚當地值得一去的風光及人文，應該更加強相關影片或多國語言介紹，讓全世界知道到台灣旅遊不要錯過恆春半島。

張榮志表示，很意外葉望輝到訪恆春指名與他見面會談，雙方除了交換恆美觀光的合作方式，也擬定未來到紐約參訪、締結姊妹市及兩地企業合作等方式，希望讓世界看見恆春之美，幫助恆春半島觀光業重新站起來。