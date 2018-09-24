不在乎道歉與否 反深澳自救會長要蘇貞昌表態

新北市長參選人蘇貞昌23日爆「拍肚爭議」，蘇貞昌昨天（23日）晚間以聲明稿形式致歉，反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強今天（24日）表示，不求道歉，只要蘇貞昌說清楚支持還是反對深澳燃煤發電廠。（圖為反深澳燃煤電廠自救會提供）

2018-09-24 16:17

〔記者俞肇福／新北報導〕反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強昨天向民進黨新北市長參選人蘇貞昌遞交「深澳電廠健康風險評估報告」，卻被蘇朝他肚子拍了2下，蘇貞昌競選辦公室昨天深夜由幕僚以聲明稿形式表示，如有造成不舒服的地方，蘇貞昌致上最誠摯的歉意。陳志強今天表示，「我不在乎道不道歉，我在乎的是，你對深澳電廠的立場是什麼」，要求蘇貞昌表態。

陳志強表示，「講實話，我對他道歉沒感覺，但只要他說清楚蓋、不蓋的態度，比他對我道歉還重要」，他說，蘇的動作造成不舒服是一件事，這件事情過了，道歉是針對我個人，但道歉並不會解決深澳電廠問題本質，蘇在道歉聲明稿中只重申，電廠必須要「安全、無污染」，「請你直接說支持還是反對就好」。

陳志強表示，雖然深澳電廠是中央決策，但蘇是未來地方官人選之一，國民黨新北市參選人侯友宜已經明確表態，蘇貞昌卻一再以「安全、無污染」回應，口徑始終沒改變。

「不要一直說安全無污染，這跟『乾淨的煤』一樣啊」，陳志強質疑，只是因為現在中央執政黨是民進黨，讓蘇遲遲不正面表態支持還是反對深澳電廠，但核電廠會影響全台灣，燃煤電廠也是一樣道理啊，強烈要求蘇貞昌說清楚、講明白。

陳志強表示，新北市長參選人提的政見與瑞芳地方息息相關，唯有蘇貞昌清楚表態，瑞芳選民才會安心，切莫以「安全、無污染」大打模糊仗。