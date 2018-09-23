盧秀燕臉書討拍批空污 網酸：妳用嘴巴讓空氣變好我也會！

2018-09-23 19:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中巿長參選人盧秀燕今在臉書PO文並上傳影片，指她從中科路往市區方向移動，看到整片天空霧茫茫，詢問市民能相信目前空氣品質是普通嗎！？不過，盧的發言卻遭網友在臉書及PTT留言大酸：「用嘴巴讓空氣變好我也會，這很簡單啊！」還有網友質疑影片中內容說：「那不是雲哦？」

盧秀燕今在臉書以「不是人民太敏感，是空氣品質真不好」為題PO文，指連日來奔波跑行程，每個區域鄉親總是向秀燕表達對空污的憂慮和害怕。她也批民進黨錯誤的能源政策，以及龍團隊說一套、做一套的方式，早已被市民看破手腳！面對嚴峻的空氣污染，市民感受最深切，林佳龍市長還要說是大家比較敏感嗎？

盧秀燕的PO文引發網友討論，還轉貼到PTT上討論，噓聲不斷。網友lf719000嗆：「你才被看破手腳！」，網友dogbon2001說：「北七中盧打半天還是只能打空污。」，網友a188774說：「以前KMT根本不CARE空氣 老胡任內燃煤最大」。

網友Zuiho說：「擁核的始終無法接受科學記錄是空氣越來越好」，網友artdeco1也說：「妳的嘴才不好，懷疑環保署請提科學證據」，網友lf719000直說：「嘴巴比空氣還髒」。

網友harvey1290也說：「結果民調也沒人相信盧可以改善空污 ㄏ」，網友sawaman則噓：「台中空氣根本沒有差只會打這種東西」，網友shotakun也嘲諷：「市長換人 空氣才能換新。」

不過，也有網友力挺盧秀燕，網友Andy Liang 說，「加油！拒絕以肺發電！」，網友王務本說，中空氣真的不好，唯有盧委員當選，才能改善，大家加油！