談林飛帆批柯文哲 姚文智：拒絕兩岸一家親市長

2018-09-23 12:33

〔記者周彥妤／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆投書外媒提到，柯文哲提倡「兩岸一家親」，可能會為台灣反制中國侵略的決心帶來不確定，掉入「一中」陷阱。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，中國文攻武嚇不斷，他讚林說得很好，提醒市民該論述的潛在影響；他也說，當首都市長踏入「兩岸一家親」的陷阱，便應拒絕這樣的市長。

姚文智今天上午前往長春市場拜票，談到林飛帆投書「外交家」雜誌網站一事，姚說，林講得非常好，柯接受兩岸一家親，在世大運時踏入「兩岸一家親」、「一個中國」的陷阱，我們不斷提醒，中國在一中原則底下，不同的變換說詞，從「九二共識」到「一中各表」，把「各表」去掉變成「兩岸一家親」，無非為完成統一大夢，所以長期以來不斷質疑，作為首都市長，有必要踏入中國陷阱跟框架？

姚文智說，柯文哲經常自以為是，不管85度C事件、中國居住證事件，中國對我們文攻武嚇，對台灣上下造成影響，林的提醒再次確認這樣的關係，希望台北市民清楚兩岸一家親帶來的影響。

談到中國與梵蒂岡簽署主教任命協議，姚文智說，不管是兩岸一家親，或中國在世界外交戰場上對我國施加壓力，基本國家尊嚴和台灣人民主自由的生活價值，都須念茲在茲，只有維持自由民主的價值，才能面對中國各方挑戰，「應該拒絕輕易接受兩岸一家親的市長。」

相關影音