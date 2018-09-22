曾永權指金門縣長選舉「藍綠對決」 陳福海競辦：瞎到爆

2018-09-22 23:35

〔記者吳正庭／金門報導〕針對國民黨副主席曾永權今天在楊鎮浯競選總部成立大會指出，金門縣長選舉將是「藍綠對決」的說法，現任縣長陳福海透過競選辦公室表示，金門沒有藍綠問題，很遺憾楊鎮浯把政黨擺第一，竟用這種「瞎到爆」的手法把台灣部分政客慣用的藍綠操作搬來金門，無助金門發展，也撕裂鄉親純樸情感與金門的利益。

陳福海競選辦公室表示，金門絕不當政黨惡鬥的犧牲品，楊鎮浯等人為了選舉，把政黨利益置於鄉親權益之上，用這種瞎到爆的手法把台灣部分政客慣用的藍綠操作搬來金門，無助於金門的發展。

陳福海競選辦公室表示，陳福海就任以來施政秉持金門優先、鄉親有利的方向，不因中央由誰執政而受影響，上月5日的兩岸通水儀式力抗綠營壓力完成歷史性任務，更能看得出來陳縣長的魄力與承擔。

陳福海競選辦公室表示，對於國民黨執意把金門推向政黨抗爭的衝突點，抹綠陳福海，其心可鄙丶其行可議。

陳福海競選辦公室強調，金門歷史上根本沒有所謂的「藍綠對決」，無黨籍的陳福海，堅持以泛藍最大公約數「九二共識」處理金門的兩岸關係，堅持走「金門本色」之路，以鄉親權利為最重要宗旨來推動縣政，未來也會堅持魄力、勇敢承擔，實實在在為金門鄉親創造一個不需要政黨惡鬥的幸福金門。