柯P籲領中居住證「比照綠卡處理」林昶佐：性質不同

2018-09-22 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府從9月起開放港澳台居民申請居住證，由於居住證高度與中國公民身分相近，恐衝擊我國國安。台北市長柯文哲先前表示，「應比照綠卡處理」，時代力量立委林昶佐則說，「居住證不是綠卡，兩者的性質功能完全不同」。

柯文哲日前被問到對於中國居住證爭議的看法時，他表示，「拿綠卡怎麼處理，拿居住證的就怎麼處理，也許是個辦法」，而被詢問中央這項舉措是否會激化對立？柯文哲則回覆，「本來就已經很對立了」。

林昶佐指出，居住證不是綠卡，中國也不是美國。中國為世界上唯一宣稱要併吞台灣的國家，怎能與美國等其他國家平常視之？他直言，中國開放台灣居民申請居住證，「就是為了模糊台灣與中國公民身份的界線，混淆台灣與中國的關係」。

林昶佐認為，綠卡是美國政府給予外國人永久居留於國內的證件；中國發放居住證的對象則是中國本國公民，即為「用來管理超過半年以上未居住戶籍地的中國公民的證件」。

林昶佐進一步說，今年3月就傳出中國要把台胞證國內化，8月中旬中國政府正式宣布發放港澳台居住證，如今9月開始正式發放，卻未見陸委會有提出積極措施，質疑政府因應措施太消極被動。

林昶佐說，有敵意的國家透過身份的混淆來掩護進一步的侵犯行為，在歷史上有許多前例，呼籲政府重視中國發放居住證給台灣人民的嚴重性。