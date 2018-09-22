爭取在外青年 陳其邁、韓國瑜陣營各出招

2018-09-22 11:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰打得火熱，適逢中秋佳節，兩陣營為爭取爭取北漂青年的選票，各出奇招。

民進黨高雄市長參選人陳其邁今天推出一支名為「心聲篇」的影片，透過在外青年遊子的角度，道出對故鄉高雄的期盼與寄望。

影片中出現數位青年，各自細數身為高雄人在外地的打拚與努力，遊子們不約而同的透露：「高雄是績優股」、「你會期待它（高雄）未來會有什麼改變」，看到家鄉高雄近年的改變與發展，讓他們感到非常認同、以高雄人為榮，相信高雄絕對能越來越好，也非常有意願回高雄打拚。

遊子們說：「在台北是生存，在南部是生活」、「提升自己，是為了回去發展」。

陳其邁陣營表示，這支影片的初衷，是希望透過在外遊子的眼光，見證高雄往正向轉型的進步，這也是本次選舉中，陳其邁一直強調的「相信高雄，看好未來」的初衷，陳其邁會提出務實政策，完成城市轉型，將高雄打造成讓年輕人實現夢想的好所在。

國民黨市長參選人韓國瑜則認為，北漂年輕人的意向，將成為選舉勝負關鍵之一，他喊出「要為北漂高雄人找到一路回家的路」，趁著中秋連假，韓國瑜志工團前往高鐵、鐵路、客運車站，拜託大家支持韓國瑜。

韓陣營強調，高雄市人口近10年不升反降，年輕人踏出校門，馬上就必須面臨薪資過低、找不到好工作的嚴峻考驗，為了謀求更好的發展，有4分之3的年輕人選擇離鄉背井、遠離家人成為北漂一族。

韓國瑜提出的青年政策，主要是在高市府成立「青年局」，幫助年輕人尋求資金，整合中央、地方、產官學及民間資源，協助年輕人就學、就業等問題，並由高市府與企業，共同募集新台幣100億元，作為「青年創業基金」。