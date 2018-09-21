女婿任駐泰機要惹議 管碧玲：我真的很冤枉

2018-09-21 11:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委管碧玲女婿林子揚任駐泰代表童振源機要秘書，遭外界批評未經外交特考卻月領10餘萬高薪。先前曾多次發臉書澄清的管碧玲，今在立法院受訪時直言，自己「真的很冤枉」，她忍到今天被堵才說出來，希望大家了解相關背景；管碧玲強調，外交部向她說明，機要秘書的任用制度一直都有，「兩黨之間都有（這樣的任用）」。

管碧玲今面對大批媒體詢問時多次說明自身看法。管碧玲強調，這件事情不是受委屈，而是事實是什麼，林子揚追隨指導老師（童振源）很久，才成為她的女婿，她作為岳母是在師生關係之後，有理也說不清這點她很為難。至於這個任用到底是否其來有自，「外交部說其來有自，古早以來都用這樣方式，兩黨之間都有」。

管碧玲說，她也曾問童振源，是否一定很需要林子揚留在泰國，童代表說，希望一個訓練好的人來幫忙，又說女婿工作做得非常好。

管碧玲表示，她曾向外交部詢問相關資料，盼能提供資訊向外界說明，但外交部說這一切要由外交部說明，「資料不給我看」，現在處境她只能夠等在那裡挨打，但希望國家制度是什麼，外交部要講清楚。

至於是什麼資料外交部不願意給，管碧玲說，外交部說這不是特權，是其來有自，不同時期法令都有這種現象，「外交部說不希望牽連太多名單，這個資料我就沒看到」。她強調，外交部應該把制度講清楚的事情，希望大家能夠就事論事，不要因為打她變成有理說不清。

針對女兒懷孕想搭商務艙，最後因未喬攏、自費搭乘。管碧玲說，她女兒被告知有新法令要提出申請，「我其實一直沒有講，外交部向我道歉的事，是新法令造成誤解」，她現在公開說是新法令大家不了解，這會打到文官，不需要因為已經一年多的事情還要去傷害文官。

外交部長吳釗燮今早在立法院被問到這個問題時，則沒有回應，直接進入議場。