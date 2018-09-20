村長曾因它下台！南州鄉納骨塔下週動工 成選戰戰場

2018-09-20 22:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣南州鄉沒有納骨塔，鄉公所推動在壽元村公墓旁的基地建造生命紀念館，引來村民不滿，認為會破壞壽元村人祖墳的風水，更認為當時的陳姓村長未替村民表達反對意見，發動罷免成功，不過，鄉公所並未停興建腳步，下週二即將動工，成為選戰攻防焦點。

這場罷免是選罷法新制後首例，備受注目，不過，鄉公所派代代理村長後，持續規劃生命紀念館，壽元村民日前再群起出門，到鄉公所前拉白布條抗議。

反對設置的村民批評，鄉公所未向村民說明、溝通就要強蓋，而且所在公墓就在遊客南下墾丁的南州交流道正對面，塔身恐成南州「地標」，還破壞壽元人祖墳風水，「祖先不得安寧」，號召其他村落聲援，一起來反對。

支持方的鄉民則質疑，從當初出來帶頭或鼓動慫恿罷免前村長的人，在這次選舉幾乎全都成為參選人，明顯就是為了選舉「為反對而反對」，南州鄉應該要有自己的納骨塔，讓祖先安寧歸鄉，讓子孫可慎終追遠。

經探訪，3名全為無黨籍的鄉長參選人選舉文宣或政見，納骨塔顯然已成選戰攻防焦點，推動納骨塔政策的現任鄉長黃盈裕說，生命念館動工在即，早日完成就能讓南州鄉親的先人身後不必離鄉背井。

唯一的女性參選人戴秀金則認為，生命紀念館與建地點應重視地理風水環評觀瞻，並加強協調不要強行動工，讓先人真的安寧。

鄉長參選人周聖諭則說，蓋生命紀念館雖經購地及鄉代表會同意背書，但質疑地點是否真的適合南州鄉先人的居民很多，而且鄉公所對當地民意的溝通顯然不足就動工，是在選前強渡關山。