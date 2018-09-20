總統接見英國對台貿易特使 盼合作發展再生能源

總統蔡英文。（資料照）

2018-09-20 19:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日下午接見「英國對台貿易特使福克納勛爵 （Lord Faulkner）」時強調，台灣正堅定走在邁向非核家園、發展再生能源的路上，盼在能源轉型及電業改革的過程中，能夠學習英國的成功經驗，以達2025年非核家園的目標。

蔡英文表示，很高興看到從英國遠道而來的朋友，尤其福克納特使這次來到台灣，對台灣發展離岸風電的方向與努力有很多鼓勵及建議。她也希望台灣和英國未來在發展再生能源上，能有更多的合作空間。

蔡英文指出，長期以來，英國在全球離岸風場的發展中，就具有領導地位。2000年，英國完成第一座離岸示範風場，目前離岸風電累積裝置容量已經達到6.9GW，英國還設下2030年裝置容量要達到30GW的遠大目標，令人十分佩服。

談及台灣再生能源的發展，蔡英文表示，台灣在這方面和國際有相當的連結交流。尤其台灣與英國在綠能科技領域上，也有穩定的雙邊對話機制。今年，雙方更在倫敦的「第一屆臺英能源對話會議」中，就離岸風電、再生能源及儲能技術等議題交換意見，期待後續有更多合作的契機。

蔡英文進一步指出，台灣正堅定走在邁向非核家園、發展再生能源的路上，「發展非核家園，我們有這個決心。」蔡英文說明，我們啟動能源轉型及電業改革，希望在2025年，讓目前的核電廠如期除役，並讓發展再生能源達到發電占比百分之20的目標。在這當中，太陽光電和離岸風電的發展，將是我們再生能源的主力。我們也希望在發展和轉型的過程中，能夠學習英國的成功經驗。