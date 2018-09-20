藍營民代質疑七股設台獨公園 基進黨踢館引爆戰火

2018-09-20 16:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市七股區龍山里海岸遊憩公園（黃昭堂紀念公園）將於明天啟用，國民黨議員王家貞今天下午在市議會召開記者會，質疑市府浪費公帑3000萬元蓋台獨公園，批評民進黨政府不配談轉型正義。

記者會中，南市基進黨東區市議員參選人李宗霖進不滿王家貞召開記者批評黃昭堂，突然手持「蔣介石可以，黃昭堂不行？」小海報進入記者會踢館，與王家貞爆發烈口角，王家貞後來召來警衛將李東霖請出議會，王家貞隨後也衝到議會大門，2人一路從議會裡面舌戰到議會大門口，互嗆長達約10分鐘。

李東霖表示，黃昭堂紀念公園只花了2000多萬元，而中正廟1年光維護經費就花了4000多萬元，「為何民主前輩不能有一個社區公園？」他大聲質疑王家貞「是台灣還是中國的民意代表？」「中國國民黨二二八屠殺台灣人，要求國民黨滾山去！」

他並質疑王家貞「為何要為中國做事？為何要變黨國奴隸？」指促轉條例就是不要讓你們危害台灣人民。

王家貞則回嗆「你憑什麼用台灣人的錢？兩蔣讓台灣人平安，黃昭堂對台灣人有何貢獻？什麼民主前輩？趕快去建國，台獨無能，不配當台灣人，請蔡英文趕快宣布獨立。」「歡迎來造勢，恭喜造勢成功。」「你給我滾出去！」「你不配當台灣人，我也是台灣人。」

民政局表示，該公園名稱是「七股龍山海岸遊憩公園」，不是什麼台獨公園。因黃昭堂是地方的歷史名人，文化局有立雕像紀念，但2筆是不一樣的經費用，民政局的標案均是以「龍山海岸遊憩公園」來辦理。總預算2890萬，面積1.23公頃。