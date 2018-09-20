長照》失智症人口逾27萬 賴揆：列公共衛生優先任務

失智症人口逾27萬，賴揆：列公共衛生優先任務。（資料照）

2018-09-20 11:30

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天上午表示，全球每年有990萬人罹患失智症，平均每3秒就新增一名患者；目前我國失智症人口推估已超過27萬人，預估15年後失智症人口更將增加到46萬人。因為失智症具有照護負擔高及醫療利用率高的特性，對社會及家庭的衝擊相當大，也對國家經濟發展及勞動力帶來負面影響，是亟需重視的嚴肅課題。

賴清德今天主持行政院院會，聽取衛福部「失智症照護」報告後表示，長照2.0已將50歲以上失智症患者納為服務對象，衛福部去年12月訂定「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」，107至108年將投入90億元，積極推動失智症防治照護，未來也將把失智症列為公共衛生優先任務，提升大眾認知，健全相關醫療與照護網絡，普及對失智家庭照顧者的支持。

他請衛福部持續整合地方政府及民間專業團體資源，發展友善社區，落實全方位失智症防治照護措施，改善民眾生活品質。

賴揆表示，為避免失智症病患及家屬因缺乏認識或資訊不足導致延誤就醫，請衛福部加強宣導，廣設失智社區服務據點，並強化「失智共同照護中心」的服務與管理，持續協助疑似失智個案確診，提供照顧諮詢、協調、轉介及追蹤生活照顧與醫療照護，讓病患及照顧者能獲得支持，維持生活的尊嚴及品質。

政務委員張景森建議失智症名稱可研究改為認知障礙等類似名稱，賴揆也請衛福部後續與各界進行討論。

賴清德說，針對此案在教育方面的重要性，請教育部檢視課綱，讓對失智症的認知從教育開始。