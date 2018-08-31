台灣失智人口26萬 衛福部估18年後翻倍

衛福部推動失智症友善社區，呼籲民眾注意患者照顧和保健。（記者吳亮儀攝）

2018-08-31 19:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕國發會最新研究推估，到8年後台灣將成為老年人口占比超過20％的「超高齡社會」；衛福部今天舉辦失智症友善記者會，指出依國發會推估的人口老化速度，2036年台灣失智人口數恐高達55萬人。

由國際失智症協會資料顯示，全世界平均每3秒就增加1名失智症患者，而目前台灣約有26萬名失智症患者，由於失智症和老化程度相關，當2036年時，失智症人口會是現在的2倍以上，對於家庭、社會都會造成嚴重衝擊。

國民健康署署長王英偉說，失智症早期出現的警訊包括「記憶力減退導致影響日常生活」，例如出現重複發問、重複購物或重複服藥，無論怎麼提醒也想不起來；或「出現言語表達或書寫有困難」，無法清楚表達送信的人是郵差、「無法勝任原本熟悉的事務」，例如常年處理家庭大小事的家庭主婦，突然不知道該怎麼幫家人準備晚餐等狀況。

王英偉說，許多民眾對失智症的認識仍停留在癡呆、無能的既定印象，但其實輕度失智階段的症狀不如一般人想像地嚴重，通常還能保有不錯的社交能力和生活技能，若能在疾病早期或輕度時很快就醫、愈早開始接受治療、愈多參與社會活動，失智者退化相對較慢，照顧負擔也較輕。

去年上路的「長照2.0」納入失智症照顧，根據過往調查，我國失智症患者超過9成居住在家中，長照服務可協助民眾照顧家中患者；而國民健康署也開始推動失智友善示範社區計畫，以失智者及家庭照顧者為中心發展生活圈，讓失智者在熟悉友善社區環境中保有尊重、安心與安全的生活，使失智者感受到歸屬感、並對社區有所貢獻。

王英偉說，家人或親友若有失智症疑慮，應盡快到神經內科或記憶門診接受進一步檢查和診斷，也可撥打失智症關懷專線0800-474580（失智時，我幫您）。

失智症十大警訊及預防等相關詳細資訊，可在國民健康署網站查詢及下載。