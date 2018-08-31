醫病》鼻過敏鼻塞長期用口呼吸 小心戽斗暴牙長不高

2018-08-31 07:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕過敏性鼻炎造成鼻塞，小朋友長期用嘴巴呼吸，小心齒列不正、長不高！許小妹從小鼻過敏，用嘴巴呼吸，造成戽斗，飲食常咬到舌頭也睡不好，身材瘦小，8歲開始配戴口內肌功能矯正器，配合呼吸訓練運動，早期矯正，現在11歲不戽斗了，鼻過敏也改善。

台中榮總兒童牙科暨齒矯正科主任陳亮如指出，長期鼻過敏會造淋巴腺腫大、呼吸道阻塞，小朋友會不自主改用嘴巴呼吸，一旦長期張嘴用口呼吸，舌頭低張、臉部肌肉壓迫上顎骨，影響顏面骨骼發育，導致齒顎咬合不正，變成暴牙或戽斗，上下顎骨發育不足，牙弓狹窄、齒列擁擠、臉型變長、嘴巴無法自然閉攏。

許小妹長期鼻塞、用口呼吸，5、6就出現戽斗，先到診所戴一般矯正器曾改善，但不久又恢復變戽斗，後來就醫台中榮總，發現她不只是齒列不正，有牙弓狹窄、犬齒長不出來，而且骨骼發育異常，上顎骨發育不足，形成戽斗。

許小妹8歲時接受配戴口內的肌功能矯正器，只要晚上睡眠時戴上，可改善口腔肌肉均衡發展、擴充上顎、擴張牙弓及排列牙齒，並且可去除口呼吸習慣，再搭配呼吸運動，恢復鼻腔呼吸，半年後戽斗明顯改善，現在11歲了，不再戽斗，鼻塞也好轉，大大減少裝侵入性矯正器或開刀的機會，現在會持續戴到12歲，再視骨骼發育調整。

陳亮如說，兒童鼻塞、用口呼吸，除了造成牙齒咬合不正，出現暴牙或戽斗，也會造成呼吸道狹窄，睡覺打鼾，吸入氧氣不足，吃不好、睡不好，阻礙生長發育，也影響學習，壞處多多。

陳亮如提醒家長，小朋友如果張口呼吸、晚上嘴巴張開、睡覺打呼，就要特別注意，及早就醫評估追蹤，改善口腔不良習慣，把握6到10歲是早療黃金期。