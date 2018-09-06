醫病》失智症者半夜見鬼？ 原來是「路易體失智症」作怪

民眾到高醫睡眠中心接受腦波檢查。（圖由高醫提供）

2018-09-06 11:09

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆7月，鬼影幢幢？一名70歲老翁最近半夜睡不著，常抱怨看到死去的親人回來找他，有時候看到蛇在地上爬，或是蟲子鑽入手臂，嚇得搬屋內家具要擋這些入侵異類，家人也備受困擾，送醫診斷原來罹患「路易體失智症」。

高醫大附設醫院神經部主任徐崇堯表示，農曆7月半夜遇到鬼，很可能是一種視幻覺。出現視幻覺的原因很多，其中「路易體失智症」是一種神經退化性疾病，視幻覺外，病人還會合併失智症及巴金森症，造成智能減退、動作遲緩、肢體僵硬。

徐崇堯說，其發生率約佔所有失智症的3%到4%。視幻覺剛開始以晚上居多，隨著疾病進展，白天也會出現，除了看到認識和不認識的人，或死去的親人之外，還會看到動物和昆蟲，往往造成病人的恐慌和害怕，家人也深受困擾。

這名老翁2年前出現行動和反應遲緩，肢體也越來越僵硬，走路時經常跌倒。1年前記憶力減退，常叫錯親友名字，智能和精神狀態時好時壞。

患者經安排住院接受智能評估、腦部磁振造影和多巴胺轉運體造影檢查，並於高醫睡眠中心接受「全夜睡眠多頻道生理檢查」，診斷為以「快速動眼期行為障礙症」為早期表現的「路易體失智症」，出院後在門診接受藥物治療後，目前病況逐漸穩定。

徐崇堯說，「路易體失智症」早期常以「快速動眼期行為障礙症」來表現，這是一種睡眠障礙，容易發生於老年男性，也就是病人作夢時，時而張口講話，時而揮手踢腳，把夢境表演出來，嚴重的還會全武行，從床上摔下來，或起床四處遊走。

徐崇堯醫師表示，「路易體失智症」可藉由臨床症狀做診斷。目前已有藥物可延緩失智症的惡化、改善巴金森症的症狀，以及緩解視幻覺等精神症狀，所以早期診斷是非常重要的。