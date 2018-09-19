發言挨批不尊重女性 侯友宜：我憨慢說話

國民黨新北市長參選人侯友宜日前對幕僚說：「你長得不太安全喔！」引發爭議。侯友宜今天表示，他憨慢說話，未來會學習與團隊的互動。（記者賴筱桐攝）

2018-09-19 15:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜日前發表社區共乘政策時，對年輕幕僚脫口而出說：「你長得不太安全喔！」引發不尊重女性的爭議。侯友宜今天表示，他「憨慢」說話，未來會學習和團隊的互動。

侯友宜今天下午出席與新北市議員曾煥嘉的聯合造勢活動，對於民調穩固領先，侯友宜表示，選舉一定要市民站出來支持，他的內心只有一個價值，只認是非，沒有藍綠問題，如何把新北市建設得更好，是他參與選舉的目的。

侯友宜指出，台灣只有一個，要團結、不要對立衝突、更不要製造仇恨，新北市也要團結，認同是非、團結、國家觀念的民眾請站出來，「大家逗陣行」，市民站出來支持才是最重要的事。

至於日前對幕僚說「你長得不太安全喔！」招來對女性不尊重的批評。侯友宜今天回應，他沒有這個意思，並強調「我憨慢說話」，未來會自我學習與團隊的互動。

外傳新北市政府有意派2位官員助選，侯友宜未正面回應，僅表示他必須負起選舉所有的責任，與年輕團隊一步一腳印、全力往前衝，把年輕人「綁在一塊」，全力以赴，任何人來幫忙他都非常歡迎。