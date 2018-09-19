發言挨批不尊重女性 侯友宜：我憨慢說話

國民黨新北市長參選人侯友宜日前對幕僚說：「你長得不太安全喔！」引發爭議。侯友宜今天表示，他憨慢說話，未來會學習與團隊的互動。（記者賴筱桐攝）

2018-09-19 15:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜日前發表社區共乘政策時，對年輕幕僚脫口而出說：「你長得不太安全喔！」引發不尊重女性的爭議。侯友宜今天表示，他「憨慢」說話，未來會學習和團隊的互動。

侯友宜今天下午出席與新北市議員曾煥嘉的聯合造勢活動，對於民調穩固領先，侯友宜表示，選舉一定要市民站出來支持，他的內心只有一個價值，只認是非，沒有藍綠問題，如何把新北市建設得更好，是他參與選舉的目的。

侯友宜指出，台灣只有一個，要團結、不要對立衝突、更不要製造仇恨，新北市也要團結，認同是非、團結、國家觀念的民眾請站出來，「大家逗陣行」，市民站出來支持才是最重要的事。

至於日前對幕僚說「你長得不太安全喔！」招來對女性不尊重的批評。侯友宜今天回應，他沒有這個意思，並強調「我憨慢說話」，未來會自我學習與團隊的互動。

外傳新北市政府有意派2位官員助選，侯友宜未正面回應，僅表示他必須負起選舉所有的責任，與年輕團隊一步一腳印、全力往前衝，把年輕人「綁在一塊」，全力以赴，任何人來幫忙他都非常歡迎。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜今天與新北市議員曾煥嘉舉行聯合造勢活動。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜今天與新北市議員曾煥嘉舉行聯合造勢活動。（記者賴筱桐攝）

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