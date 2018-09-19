特勤級偷情？週刊爆：總統貼身隨扈、前女武官不倫戀

總統府首位女武官陳月芳上校（右）。（資料照）

2018-09-19 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導，曾任總統府首位女武官的已婚46歲空軍上校陳月芳，與小12歲的總統貼身隨扈王盈凱爆出不倫戀，兩人利用新北市雙和醫院的地下停車場作為掩護，在上下樓層換車接送，並選擇僅有一條聯外道路、地處偏遠的摩鐵過夜，堪稱為「特勤式偷情」。

《鏡週刊》報導，9月11日晚間7時左右，34歲已婚的王盈凱駕駛香檳金色豐田轎車，從總統官邸永和寓所駛出，先開到新北中和的雙和醫院地下停車場5樓，約8時13分接陳月芳上車，8時30分左右抵達位於中和員山路的儷閣別墅旅館，兩人共處整夜春宵，直到隔天中午12時才退房。

報導提到，兩人警覺性高，12日王盈凱駕車回到雙和醫院地下停車場5樓，特地停在柱子旁死角，掩護陳月芳下車。陳月芳下車後，隨時注意身旁動態，走上樓梯到地下4樓，駕駛她的本田休旅車開往台北內湖，在國道3號上不斷變換車道，試圖甩開直擊媒體。

陳月芳回應，表示不想與媒體談論事情，並且全盤否認與王盈凱到摩鐵過夜的事，強調她是到醫院看醫生，而王是以前警衛室的同事，不知道怎麼會被聯想到一起。

總統府表示，此事正在由特勤中心和空軍司令部等單位進行調查，若查證屬實，將予從重處分，以嚴明紀律。