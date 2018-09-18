有人放話「大阪辦事處考績全丙」？ 外交部︰非事實

我國駐大阪辦事處。（資料照，記者林翠儀攝）

2018-09-18 10:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕資深媒體人康仁俊昨爆料說，關西機場事件後，外交部曾有人放話要讓大阪辦事處人員「今年考績一律丙等」，未來恐不能再外派。外交部今天澄清名嘴所言不是事實，因考績依據「公務人員考績法」相關規定、依照程序辦理，「不可能有未評先定」的情況。

大阪辦事處處長蘇啟誠輕生原因引發各界揣測，資深媒體人康仁俊昨晚在「新聞面對面」中指出，大阪辦事處有6個外交人員、經濟部、教育部、移民署人員各一，僑務秘書與法務秘書各一，再加上17個當地雇員。

康仁俊引述消息來源爆料說，在關西機場滯留事件後，外交部曾有人放話稱，大阪辦事處所有人員「今年考績一律丙等」，未來恐不能再外派；康仁俊強調，他歡迎外交部出來否認這個傳聞。

外交部發言人李憲章今天在例會上回應指出，「所言不是事實」。李憲章說明，外交部對於所有同仁考績評定，完全依照「公務人員考績法」相關規定，由單位主管就受考人全年工作表現、操行、學識、才能等各項目，並以年度內平時考核成績為依據進行評比，然後還要經過考績委員會充分討論和意見交換，均依照相關程序辦理，不可能有所謂「未評先定」的情況。

李憲章也進一步表示，風災事件後，外交部著重希望確保駐外館處建立並落實緊急措施機制，以便將來能夠及時有效協助受困國人。至於大阪辦事處考績事項，外交部誠懇呼籲社會各界，這是不幸事件，希望社會各界用理性、客觀、冷靜的態度看待，也希望大家還給外交一個清明、專業、理性的空間，讓外交人員專心把工作做好。