發表會秀台灣國旗 蘋果新手機也讓台灣、中國一邊一國！

2018-09-17 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨登場，揭曉了3款新iPhone，蘋果除把台灣列為首波發售名單中，也在對全世界的直播中秀出台灣國旗，也把台灣以「Taiwan」標示，此舉還引起中國官媒玻璃心碎，質問蘋果「你發布會上是什麼意思？」對此，民進黨立委林俊憲笑說，蘋果連SIM卡槽設計都讓台灣、中國一邊一國了，「中國官媒呢？五毛黨呢？」

蘋果在發表會中，依照慣例在新品介紹完後，在大螢幕上列出首波發售時間與國家與地區，台灣被列為首波發售名單，國旗也出現在大螢幕上，與中國、香港並列，蘋果都以「Taiwan」標示台灣。對此，中國官媒《環球網》在微博上怒氣沖沖的說，「蘋果，你發布會上這是什麼意思？」不滿蘋果為何沒把台灣、香港前面加上中國兩字？

對此，林俊憲今在臉書發文，指當時他就發臉書，笑中國這次不敢抵制，「果不其然，蘋果接著公布新款iPhone細部配置：凡中國以及中國所屬地區，簡單來說就是中港澳，SIM卡槽採實體雙SIM卡設計，而全世界除中國以外地區，則採一實體SIM卡搭配一非實體eSIM卡配置，以實現雙卡雙待功能」。

林俊憲笑說，中國以及中國所屬地區，中港澳都是，而台灣是一實體sim卡搭配一非實體eSIM卡配置，與中港澳不同。發表會秀了台灣國旗也就算了（其實很正常、非常正常，會覺得不正常的就只有中國政府），「但連SIM卡槽設計都讓台灣、中國一邊一國了，蘋果這樣搞，中國官媒呢？五毛黨呢？」

他說，就笑中國不敢抵制蘋果，這種選擇性抵制的方式，徹底暴露中國人治、極權統治的荒謬本質，「凡事都可以開特例，完全看權力者的心情決定」。