蘇啟誠輕生硬扯「政治任命」 學者批：國民黨時代一堆

2018-09-17 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠日前在大阪官邸輕生，事件傳回國內引起議論。台大政治系教授蘇宏達則以「誰殺了我們的外交官？」為題發文，指控民進黨政務任命「殺死外交官」。對此，政大法律系副教授劉宏恩批評，國民黨時代就經常政治任命非專業外交官為大使，但過去卻未曾聽聞「這些職業外交官系統的人出來批評和表達自己對政府絕望？」

劉宏恩在臉書表示，很多人在網路轉傳，駐日處長自殺的原因之一，是職業外交官對於民進黨政府政治任命非專業外交官為大使，深感外交專業無法發揮且升遷無望。「我沒興趣替民進黨政府說話，但是講以上這話的人是否太偏離事實？」

劉宏恩說，政治任命非專業外交官為大使，在國民黨時代就經常如此，怎麼從來沒聽到這些職業外交官系統的人出來批評和表達自己對政府絕望？他還舉出過去國民黨政府派駐日本大使或代表的例子：「軍頭彭孟緝（二二八事件關鍵人物）曾被任命為駐日大使，請問他是什麼外交專業？蔣孝武蔣公子曾被任命為駐日代表，請問他除了爺爺是蔣介石，有什麼外交專業？海軍上將馬紀壯是蔣經國的總統府秘書長，他也曾任駐日代表，這是依據什麼外交專業？國民黨秘書長許水德（很多念法律的人都記得他當年的名言「法院也是國民黨開的」）被任命為駐日代表，想必他一定很有外交專業？」

劉宏恩認為，政治任命駐外大使究竟好不好，當然可以討論，但是看到有外交官自殺就藉此大做文章，或許就不必了。

蘇宏達原匿名以「一個台灣外交官的痛心告白」，發表「誰殺了我們的外交官？」一文，眼見網路多次轉載才急忙出面承認作者是自己，事後也重新發文，但原文中「我們這群職業外交官」的敘述則予以刪除。

蘇宏達認為，自民進黨執政後，越來越多重要的大使、公使、正副代表，都由政治任命，經由考試培養的外交文官卻被加以調職，然後派出完全沒經通過外交資格考試的政治人物。

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