遭疑關西機場假新聞源頭 中國網友發文：我遇過台諜

中國國台辦曾表示獲餘百件台諜案，籲台灣停止滲透，有中國網友自稱也遇過台諜。（資料照，中央社）

2018-09-17 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場4日因強颱燕子侵襲導致聯外橋斷裂，外傳中國駐大阪總領事館派出15台遊覽車赴機場接中國遊客，事後遭證實此為假新聞，PTT一名帳號為czqs2000（青山）的網友也被批評為散布假新聞源頭。而青山又在PTT發文，指稱自己遇過台灣間諜。

青山稱自己曾為記者，有次遇到一名台灣人希望他去拍中國國防科工委和總參謀部舉辦的軍民融合項目展，並稱此為對外開放活動，事成會給予酬勞答謝。青山將此事告訴一位「國安的同學」，這名同學要走了這個台灣人的微信帳號，說「遇到太多這種事情」，並要青山「直接敲他一筆訂金」。

青山也同時將微信對話截圖，作為證據一同貼在文章中，但因關西機場假新聞事件沸沸揚揚，造成我國前駐大阪處長蘇啟誠自縊。在蘇啟誠死亡後，PTT鄉民朔本追源，發現青山於6日凌晨發出中國駐大阪總領事館派車接遊客的假新聞，為假新聞轉貼到PTT最早來源，而青山的IP（網路位置）正是來自中國北京。因此這次PTT眾網友對此貼文相當不信任，認為這又是「假新聞」、「造謠」。