字體露餡！變造謝長廷談話者疑為中國情治單位

近日網路流傳一張駐日代表謝長廷受訪的新聞圖片，畫面下方打出「就算大阪辦事處都死光光了，我也不辭職」的捏造字幕。（圖擷取自臉書）

2018-09-16 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一張駐日代表謝長廷受訪的新聞圖片，畫面下方打出「就算大阪辦事處都死光光了，我也不辭職」的捏造字幕。有熟悉電腦字體的網友分析，畫面中採用的字體，並非台灣常見的新細明體或標楷體，而是簡體字作業系統內建的繁體字字體，可推斷該圖片為中國情治單位或受雇於中國的組織所變造。

網友黃豆泥在臉書社團「字嗨」轉述網友狸貓上師說法指出，這次謝長廷被造假的假圖片新聞，是中國政府情治單位或是受雇於中國的組織僱傭所為，證據就是造此張假照片的作業系統，根本是中國簡體字電腦。

網友分析，在台灣常見的使用字體，特別是Windows電腦內建的字體，應該是新細明體、標楷體為主；而該圖片中的「就算大阪辦事處都死光了我也不辭職」明顯是竄改者用簡體作業系統，將「就算大阪办事处都死光了我也不辞职」簡轉繁後，直接套用中國簡體作業系統內建繁體字字體。網友還特別製作對比圖，說明「阪」、「死」、「辭」之三字，台灣使用的Windows內建字體，與中國使用的Windows內建繁體字體之差異。

該社團多數網友對於專業分析都大感佩服，紛紛大讚「太神了」、「請收下我的膝蓋」；但也有網友持保留態度，認為該字體可能是宋體，不能臆測改圖者一定直接採用預設字體，說對方是簡體作業系統太過武斷。