羅智強批小英「政治任命」外交官 網友列清單打臉國民黨

2018-09-16 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員參選人羅智強批評蔡英文政府派出的外交官，全為「政治任命」性質，有網友對此列舉國民黨執政期間，派出的「政治任命」駐日代表，當中甚至有人連日文都說不好。

有網友指出，國民黨執政時期，派出的駐日外交官有228事件時期的高雄要塞司令彭孟緝、蔣中正之孫蔣孝武、前海軍上將既總統府秘書長馬紀壯、前國民黨秘書長許水德，網友質疑這些人難道都非「政治任命」派駐日本，「會像謝長廷去做不專業的買泡麵、喬班機的事嗎？」。

PTT鄉民還提到，國民黨也曾派出「日文說不好」的沈斯淳擔任駐日代表，沈先前至立法院備詢時，被立委陳歐珀要求以日語說出「釣魚台是台灣的」，沈卻開口道「うな釣り胎は台湾のですか？（釣鰻胎是台灣的嗎？）」，令在場立委們頻頻搖頭。

更有網友指出，蔣家人士如蔣孝文、蔣孝武、蔣孝嚴等人分別擔任過美國、日本、新加坡等地的駐地官員，前黨主席連戰還擔任過薩爾瓦多大使，國民黨卻在執政期間一口氣與100多國斷交；網友們呼籲羅智強「再刷下去，還是選不上啊」、「怎麼樣也是比民進黨政治」、「在FB上幫民進黨選舉罵國民黨」。

觀看影片請點擊下面：

沈斯淳備詢影片

台灣現任派駐他國外交官名單：

特任職：

駐日本代表謝長廷

駐泰國代表童振源

駐法國代表吳志中

駐德國代表謝志偉

駐希臘代表郭時南

駐愛爾蘭代表楊子葆

駐瑞士代表黃偉峰

駐世貿代表朱敬一



職業外交官、文官：

駐吉里巴斯大使宋文城

駐馬紹爾大使蕭勝中

駐諾魯大使周進發

駐帛琉大使周民淦

駐索羅門大使羅添宏

駐吐瓦魯大使蘇仁崇

駐史瓦帝尼大使梁洪昇

駐教廷大使李世明

駐貝里斯大使劉克裕

駐瓜地馬拉大使賴建中

駐海地大使胡正浩

駐宏都拉斯大使邢瀛輝

駐尼加拉瓜大使吳進木

駐巴拉圭大使周麟

駐聖克里斯多福及尼維斯大使李志強

駐聖露西亞大使沈正宗

駐聖文森大使何震寰

駐澳大利亞代表常以立

駐汶萊代表林維揚

駐斐濟代表邱太欽

駐印度代表田中光

印尼代表陳忠

馬來西亞代表洪慧珠

緬甸代表張俊福

駐紐西蘭代表陳克明

巴布亞紐幾內亞代表胡琪斌

駐菲律賓代表徐佩勇

韓國代表唐殿文

駐新加坡代表梁國新

駐越南代表石瑞琦

駐巴林代表陳天爵

駐以色列代表張國葆

駐約旦代表買睿明

科威特代表牟華瑋

駐蒙古代表黃國榮

駐阿曼代表陳柏秀

駐俄羅斯代表耿中庸

駐沙烏地阿拉伯代表鄧盛平

駐土耳其代表鄭泰祥

駐杜拜辦事處長楊司恭

駐奈及利亞代表楊文昇

駐南非代表周唯中

駐奧地利代表史亞平

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁

駐捷克代表汪忠一

駐丹麥代表莊恒盛

駐芬蘭代表程其蘅

駐匈牙利代表張雲屏

駐義大利代表李新穎

駐拉脫維亞代表金星

駐波蘭代表施文斌

葡萄牙代表王樂生

駐斯洛伐克代表曾瑞利

西班牙代表柯森耀

駐瑞典代表廖東周

荷蘭代表周台竹

駐英國代表林永樂

駐加拿大代表陳文儀

駐美國代表高碩泰

駐阿根廷代表謝俊得

駐巴西代表何建功

駐智利代表溫曜禎

駐哥倫比亞代表韓志正

駐厄瓜多代表鄭力城

駐墨西哥代表廖世傑

駐秘魯代表曹立傑