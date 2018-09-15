蘇啟誠輕生前 曾尋求協助追查假新聞藏鏡人

2018-09-15 22:01

〔駐日特派員林翠儀／15日大阪報導〕我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生讓大阪台僑感到十分不捨，僑務委員、律師張雅孝表示，蘇啟誠過世前晚曾和他通過電話，希望協助追查假新聞的來源。張雅孝透露，關西機場風波後，蘇啟誠一直遭到疑似特定人物的放話攻擊和騷擾，蘇有留下部分通話記錄，兩人約好隔天當面詳談，但卻遲了一步。

蘇啟誠的家人14日晚間趕到大阪後，在駐日代表謝長廷和辦事處人員的協助下，大體已從豐中警察署運送到豐中市桃山台車站附近的一家葬儀會館安置，由於蘇啟誠的親人與佛光山關係深厚，大阪佛光會的監院妙崇法師法師等人今天也受邀前往葬儀會館助念與關懷。曾和蘇啟誠接觸過的佛光山的法師表示，蘇處長生前對佛光會協助很多，他是上等的好人，一切的紛擾都由自己承擔化解，希望他能安心的離開人世。

位於豐中市的大阪辦事處處長官邸，今天上午有辦事處人員送來紙箱，進行整理遺物的準備，有部車輛經過時刻意放慢速度，疑似鄰居的民眾在車內雙手合十。中午時分，蘇啟誠的家人搭車前往葬儀會館前，蘇夫人向駐守在官邸前的媒體記者連聲說了「謝謝」。

文化部愛知大學國際問題研究所，今天正巧在大阪合辦了一場「台灣為何要南進、南向」的時局論壇，邀請台大名譽教授鄭欽仁、中研院副研究員吳介民及政大教授薛化元等人發表專題演講，與會的學者和來賓今天臨時更改議程為原定與會致辭的蘇啟誠默哀。

論壇主辦人之一的愛知大學教授黃英哲表示，他旅居日本已有32年，跟大阪辦事處往來，接觸過不少職業外交官，蘇啟程是一個相當負責且真正想做事的職業外交官。蘇啟誠7月從那霸調來大阪，前幾天才收到他的履新的問候函，還來不及回覆。黃英哲說，蘇啟誠會輕生的原因除了壓力很大，假新聞的因素也不能排除，前天晚間7點多他還打電話給律師張雅孝，希望他協助追查假新聞的來源。

張雅孝也表示在電話中並未感受到蘇啟誠有任何輕生的念頭，他表示，颱風發生後蘇啟誠曾和他見面，尋求法律上的協助，前天（13日）約晚間6點半蘇啟誠打了電話給張雅孝，當時張雅孝正在忙著準備時局論壇的資料並未接到，後來張的秘書表示接到蘇的4通電話，張雅孝回撥後兩人約好隔天上午10點見面。

但隔天9點50分張雅孝打來辦事處，發現蘇啟誠並未出勤，下午一點就傳來不幸的消息，張雅孝表示，蘇啟誠希望他調查近日來不斷對他騷擾和攻擊的人，但有些通話記錄已刪除，蘇啟誠曾告訴張雅孝，打電話來的似乎都是同一人，說話口音很相似，放出假消息的也是同一人，很可能也是寫假新聞人，不過寫文章的人是女性，打電話來的則是男性。

至於有部分聲浪指責謝長廷施壓或外交部施壓，張雅孝表示，蘇啟誠完全沒有提過這方面的事。張雅孝說，北海道地震發生後，東京的謝代表專心去處理北海道，蘇啟程則處理關西，兩人分工得宜。一般合理的推論，認為媒體和新聞給予壓力，因為那是假新聞，所以會變成壓力。