選舉充斥假消息 蔡總統：有些甚至來自對岸

蔡英文總統說，她對林佳龍有信心，相信這些攻擊，都不會影響到林佳龍的選情。（記者廖耀東攝）

2018-09-15 11:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天參加台中市長林佳龍競選總部成立大會，她表示，最近看到林佳龍遭到一些攻擊，有些是非常沒有水準的。她特別提醒，這次選舉不僅有對手的操弄，還有很多來路不明的假消息，某些甚至來自對岸，這些假消息破壞人民對政府的信賴，也造成台灣社會的對立，更激化選舉。

林佳龍競選總部今天成立，總統蔡英文前往參加，她致詞表示，最近看到林佳龍遭到一些攻擊，有些是非常沒有水準的攻擊，不過，她對林佳龍有信心，相信這些攻擊，都不會影響到林佳龍的選情。

她還提醒大家，從這些攻擊中，可看出年底選戰很激烈，不僅有對手的操弄，還有很多來路不明的假消息，某些甚至來自對岸，這些假消息破壞人民對政府的信賴，也造成台灣社會的對立，更激化選舉。

她強調，這次選舉，要記得，要展現保護台灣的價值，捍衛民主的自由，要透過此次的選舉展現決心，民進黨的改革及建設會繼續的推動，是這次選舉最重要的任務。

蔡英文指出，這次選舉，最關鍵就是台中市，為了台灣、為了台灣的價價、為了台灣自由民主，一定要讓林佳龍連任，讓林佳龍守住台中，高票連任，支持林佳龍就是支持台中繁榮，要守住台中、守住台灣的價值、改革的動力。