陳景峻請辭董座 北農人事再起波瀾

2018-09-14 21:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司近來風波不斷，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻昨突然宣布請辭董事長，表明只會撐到9月底，也感慨北農成為政治角力的場所；北農將於9月19日召開董事會，知情人士表示，目前按照股權結構，下任的董事長極有可能是農委會或民股的人選，北農人事勢必再度掀起波瀾。

去年6月接任北農董事長的陳景峻，回顧一年多與吳音寧關係，兩人從年初果菜批發市場休市，引發菜價風波後，似乎開始有隔閡，當時陳景峻痛批吳音寧神隱，感覺是陷柯市府不義。第一果菜批發市場改建案事件中，陳景峻也數度顯露對吳的不滿，緊咬吳未在董事會上報告改建案細項。

陳景峻數度向市長柯文哲請辭，但柯未點頭，陳景峻本周三再向柯表達辭意，柯勉以同意。陳景峻昨「計畫性」召開記者會宣布請辭，陳說他是副市長身兼北農董事長，會造成角色混淆與爭議，加上處理北農和市府的問題，導致產生很多枝節，對市長、農委會、中央民進黨都是傷害，因此請辭是最好。

離職是否與北農總經理吳音寧有關，陳則說：「吳音寧個人造業個人擔，如果認為不進議會是對的，就自己擔。」吳音寧則表示，尊重董事長決定與董事會指示，其他則不評論。

觀看北農董事會常董、董事結構北市府佔5席、農委會佔5席、農會佔5席、民股業者佔8席。張永成分析，陳景峻請辭，要補選一席常董，而補選一席常董需掌握12席董事才有可能當選，因此在補選過程中，很有可能被農委會搶下該常董席次，最後北市府可能不但丟了常董，又丟了董事長之位。

據了解，以往市府派出的北農董事代表有潛規則，其中一名會派北農員工出任，另名則是台北市議會議長的屬意人選，柯文哲上任後，原本不照此分配，但後來卻妥協，上個月悄悄讓出兩席董事，將工務局副局長張郁慧、觀傳局副局長陳譽馨的北農董事，讓給北農員工及蔬菜公會。

知情人士表示，柯文哲先前曾答應給北農、蔬菜公會各一席董事，張、陳算是「被請辭」，這也因此牽動到北農整個股權，照目前股權結構看，下任的董事長極有可能是農委會或民股的人選。

議會預算會期持續10月才結束，陳景峻請辭後沒人到議會備詢，吳音寧說，審預算與北農沒太大關係，目前還沒有想過這問題，9月19日就是董事會，可能會選出代理董事長。